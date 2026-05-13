Engelsiz Bir Gelecek İçin Farkındalık Etkinliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencilerinin toplumsal yaşama aktif katılımını desteklemek ve akran etkileşimini güçlendirmek amacıyla "Maarifin Kalbinde Özel Eğitim" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Üsküdar sahilinde düzenlenen etkinlikte, Kandilli Taylan Doğuer Özel Eğitim Anaokulu, TOGEMDER Özel Eğitim Anaokulu, Barbaros Özel Eğitim Uygulama Okulu, Hacı Selimağa Özel Eğitim Uygulama Okulu, Üsküdar Özel Eğitim Meslek Okulu, Sakine Kalyoncu Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsipaşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve müdürleri bir araya geldi.

Özel eğitim öğrencileri ile diğer öğrenciler, Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde Şemsipaşa İlkokulu'na kortej yürüyüşü yaptı.

"En Büyük Engel Sevgisizliktir", "Hep Birlikte Engelsiz Yaşama", "Hayata Engel Yok", "Engelsiz Bir Gelecek İçin Yürüyoruz", "Kalplerde Engel Olmasın" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, yürüyüş sırasında balon da uçurdu.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki özel eğitim okullarındaki öğrenciler ile mesleki teknik liselerindeki öğrencileri bir araya getirdiklerini söyledi.

Engelli bireylerin eğitimine önem verdiklerini vurgulayan Yazıcı, "Bu kapsamda özel eğitim okullarımızda çok nitelikli eğitimler veriyoruz. Şüphesiz devletimizin önceliği engelli bireylerimizin yaşam konforlarının artırılması ve eğitimlerini tamamladıktan sonra da onların bir şekilde istihdama kazandırılması. Gerek sosyal hayatın gerekse yaşamın içerisinde daha fazla yer almalarının temini." diye konuştu.

Yazıcı, bu etkinlikle özel bireylerle ilgili toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Engelli bireylerimiz toplumumuzun temel unsuru, devletimizin temel taşlarından bir tanesidir. Biz onlarla varız ve onlarla yaşamaya devam edeceğiz. Onların önündeki bütün engelleri kaldırdığımız müddetçe bizim refah, gelişmişlik seviyemiz artar. Bunun farkında olarak bu bireylerimize sahip çıkmalı ve onların önündeki engelleri kaldırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından yürüyüşü tamamlayan kortej, Şemsipaşa İlkokulu'na ulaştı. Program burada, yüz boyama etkinlikleri, mehter gösterisi, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, burada yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin olduğu okulları, mesleki teknik eğitim liseleriyle farkındalık oluşturmak için bir araya getirdiklerini söyledi.

Kortejin amacının özel gereksinimli bireyler için farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Durmuş, "Bu alanda Bakanlığımız, eğitimin en büyük aslan payını özel gereksinimli bireylere veriyor. Biz de burada onların hayat şartlarını, yaşam kalitesini artırmak, imkanlarını biraz daha iyileştirmek adına bir araya gelmiş buluyoruz." dedi.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep Aydın'ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.