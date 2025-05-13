Engelsiz Kafe ile Toplumsal Dönüşüm - Son Dakika
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Engelsiz Kafe ile Toplumsal Dönüşüm

Esenyurt'ta açılan Engelsiz Kafe, engelli bireylerin istihdamını artırarak toplumu bilinçlendiriyor.

13.05.2025 11:17
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MEHMET KARA - İstanbul'da Esenyurt Belediyesinin hayata geçirdiği Engelsiz Kafe projesi, engelli bireylerin istihdamına katkı sunarken, toplumda özel bireylere yönelik bakışın değişmesine de olumlu katkı sağlıyor.

Projenin mimarlarından Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Şefi Erkan Aktepe ve Engelsiz Kafe İşletme Müdürü Serkan Bıyıklı, AA muhabirine Engelsiz Kafe'yle ilgili bilgi verdi.

Engelsiz Kafe fikrinin uzun zamandır akıllarında olduğunu belirten Aktepe, Esenyurt At Binicilik Tesisi'nin içinde bu kafenin açılmasına karar verildiğini belirtti.

Kafede özel gereksinimli çocukların çalıştırılması fikrinin istişare ile karara bağlandığını dile getiren Aktepe, "Burası kurulum aşamasındayken kafenin ismi Engelsiz Kafe diye konulmasından çok mutlu olduk ve burada bir engelli istihdamı, özel çocuklarımızın istihdamına yönelik bir proje çalışmasına başladık." dedi.

Aktepe, Engelsiz Kafe'nin nisan ayında çalışmaya başladığını ifade ederek, kafenin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda resmi açılışının yapılacağını aktardı.

Vatandaşın bakış açısı değişiyor

Özel bireylerle çalışmanın büyük bir dikkat ve özveri gerektirdiğini belirten Aktepe, kafede çalışan özel bireylerin hem mutlu olduklarını hem de çevrelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Aktepe, "Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Onların mutluluğunu görmek, gelişimlerine katkı sağladığımızı hissetmek bizi çok etkiliyor. Gerçekten onların hayatına dokunabildiğimizi görmek, bu projeyi çok daha anlamlı hale getiriyor." diye konuştu.

Projenin tanıtımı için sosyal medyada paylaştıkları videonun çok ilgi gördüğünü belirten Aktepe, vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldıklarını anlattı.

Aktepe, Engelsiz Kafe'nin, özel bireylerin özgüven kazanmaları açısından da önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Bence en büyük kazanım, onların kendilerine olan güvenlerinin artması. Kendi başlarına bir şeyler yapabileceklerine olan inançları gelişti. Belki de bu süreç, hem onlar hem de çevrelerindeki diğer özel bireyler için örnek teşkil edecek bir başarı hikayesine dönüşecek." ifadesini kullandı.

Aktepe, bu projeyle birlikte vatandaşların özel bireylere bakış açısının değiştiğini vurgulayarak, özel bireylerin hayata aktif şekilde katıldıklarının burada açıkça görüldüğünü ifade etti.

Kafenin ziyaretçileri arasında özel çocuklarla vakit geçiren birçok mutlu aile olduğunu anlatan Aktepe, toplumun her kesiminin bu sürece destek vermesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel çocuklarımıza fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini hep birlikte görüyoruz. Bu projenin, toplumun genelinde kabul gören bir anlayışa dönüşmesini arzu ediyoruz. Onların hayata katıldığında büyük işler başarabildiğini görmek hepimizi daha mutlu ediyor. Çocukların yüzündeki tebessümü görmek, onlarla bir arada olmaktan mutlu olan aileleri görmek bizi derinden etkiliyor. Buraya mutsuz gelen ama buradan mutlu ayrılan aileler gördük. Bu da projemizin aslında ne kadar doğru bir adım olduğunu ortaya koyuyor."

El birliğiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü

Esenyurt'ta hizmet veren Engelsiz Kafe'nin işletme müdürü Serkan Bıyıklı, kafede engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, projenin hem çalışanların hem de müşterilerin gönül birliğiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünü ifade etti.

Bıyıklı, yaklaşık 130 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Engelsiz Kafe'de engelli bireylerin aktif şekilde görev aldığını belirterek, "Yeni gelen ekip arkadaşlarımızla çok uyumluyuz. Onların, diğer arkadaşlardan hiçbir farkı yok. Ellerimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hem onların birey olarak gelişmelerine katkı sunuyoruz hem de müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Kafenin adının da işlevini yansıttığını vurgulayan Bıyıklı, müşterilerin çalışanlarla birebir iletişim kurmak istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, çok güzel bir fikir buldular. Bu arkadaşlarımız için büyük bir güzellik oldu. Gelen müşterilerimiz özellikle bu arkadaşlarımızdan servis almak istiyor. Onlarla sohbet etmek, iletişim kurmak istiyorlar. Bu da onların özgüvenini artırıyor. Gerçekten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz."

Bıyıklı, Engelsiz Kafe'de engelli bireyler için herhangi bir kriter aranmadığını, temel yaklaşımın "engelin olmadığı" düşüncesiyle şekillendiğini vurgulayarak, "Burada aslında engelin olmadığını göstermek istiyoruz. Her birey yeterli destekle toplumun bir parçası olabilir. Belediyemiz de bunu göstermek için bu adımı attı." dedi.

Çalışma ortamında herhangi bir zorluk yaşanmadığını ve toplumun projeye sahip çıktığını belirten Bıyıklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlardan kötü bir tepki almıyoruz. Hatta zaman zaman müşterilerimiz kendileri kalkıp çalışanlarımıza yardımcı olmak istiyor. Bu bile ne kadar duyarlı bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Engelsiz Kafe, hem istihdam olanakları hem de sosyal bütünleşmeye sunduğu katkıyla, engelli bireylerin toplumun aktif üyeleri olabileceğini gözler önüne seriyor."

Kaynak: AA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Esenyurt, istanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Kafe ile Toplumsal Dönüşüm - Son Dakika

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