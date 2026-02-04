Nilüfer'de "Engelsiz Oyun Parkı" İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü, 4-18 yaş arası özel gereksinimli bireylerin ailelerinden bağımsız zaman geçirebileceği "Engelsiz Oyun Parkı" projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Türkiye'de kapalı alandaki ilk olma özelliğini taşıyacak parkın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu kapsamda "Engelli çocukların kullanımı için düzenlenecek Engelsiz Oyun Parkı" projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Halk Evi Başkanlık Makamı'ndaki törene Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Protokol çerçevesinde Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi binasında yer alacak Engelsiz Oyun Parkı'nda 4-18 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklar, engel durumundan bağımsız olarak aynı ortamda, eşit fırsatlarda oyun oynayabilecek. Aynı zamanda aile bireyleri, çocuklarını güvenli bir ortama emanet ederek kendilerine bağımsız zaman yaratma fırsatı bulacak.

"Çok sayıda kişi bu işten faydalanmış olacak"

Protokol töreninde konuşan Özdemir, Nilüfer'in bir dayanışma kenti olduğunu ve bu yolla çok güzel işlerin başarıldığını söyledi. Engelsiz Oyun Parkı projesi için bağışçı Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü'ne teşekkür eden Özdemir, "Özel gereksinimli çocuklar, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan kapalı oyun parkımızda sosyalleşecek. Bu tip projeleri çocukların ve kadınların özgürlüğü olarak görüyorum. Çok sayıda kişi bu işten faydalanmış olacak. Çabanız ve sorumluluk aldığınız için tebrik ederim" diye konuştu.

Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas ise projenin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gavas, "Bursa'ya ve Nilüfer'e katkı için buradayız. Sloganımızı 'İyilik için birleşin' olarak belirlemiştik. Daha güzel bir iş birliği olamazdı bizim için" dedi.

Engelsiz Oyun Parkı projesinin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.