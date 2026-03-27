Engelsiz Şarj Uygulaması İstanbul'da Tanıtıldı
Engelsiz Şarj Uygulaması İstanbul'da Tanıtıldı

27.03.2026 15:43
İstanbul'da akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için şarj istasyonlarını gösteren uygulama geliştirildi.

İstanbul'daki akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için en yakın şarj istasyonlarının yerlerini harita üzerinde gösteren akıllı telefon uygulaması "Engelsiz Şarj" projesi hayata geçirildi.

İstanbul Valiliği ile Açık Veri ve Teknoloji Derneği işbirliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle geliştirilen uygulama, Kağıthane Belediyesi Sadabad Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında yapılan işlerin merkezinde "Hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz?" sorusunun olduğunu söyledi.

Gül, yalnızca engelliler için değil, bir adım sonrasında engelli olmayacağının garantisi bulunmayan her birey için temel insan hakkı olan altyapının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Teknolojinin geliştiğine işaret eden Gül, manuel tekerlekli sandalyelerin kişinin fiziksel gücüyle hareket ettiğini, daha sonra akülü sandalyeler ve türevlerinin geliştirilmeye başlandığını anlattı.

Vali Gül, "Engelsiz Şarj" projesine değinerek, "Altyapısı uygun, gelişmiş ilçelerde bu programla birlikte hemşerilerimizin şarj istasyonlarını daha kolay bulması sağlanacak. Kağıthane'deki hemşerimizin başka bir ilçeye gittiğinde ya da başka ilçedeki hemşerimizin Kağıthane'ye geldiğinde birine sormadan, adres tarifi yapmadan rahat gidebilecekleri bir yazılım sistemi. Daha da önemlisi herkese açık, ücretsiz ve herkesin kullanabileceği bir yazılım programı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Gül ve diğer katılımcılarla, projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla temsilen kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Daha sonra, salonda bulunan engelli bireylerle uygulamanın nasıl çalıştığı ve kullanıldığına ilişkin deneme yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Eren, ilgili kurumların temsilcileri ile çok sayıda engelli birey katıldı.

Proje hakkında

Uygulama, İstanbul genelindeki bedensel engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyeler için en yakın şarj istasyonlarının yerlerini harita üzerinde gösteriyor.

Tüm akıllı telefonlar ile uyumlu çalışan, açık veri temelli akıllı telefon uygulaması olan "Engelsiz Şarj" projesi ile engelli birey ve yakınlarının hareket özgürlüğünün artırılması ve şarj istasyonlarının etkin kullanımının sağlanması amaçlanıyor.

Projenin detaylarına "www.engelsizsarj.com" internet adresi üzerinden ulaşabilen kullanıcılar, uygulamayı ücretsiz indirebiliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
