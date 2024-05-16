ENKA Sanat, 'O Zaman ve Orada' adlı yeni podcast serisini başlattı - Son Dakika
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ENKA Sanat, 'O Zaman ve Orada' adlı yeni podcast serisini başlattı

ENKA Sanat, \'O Zaman ve Orada\' adlı yeni podcast serisini başlattı

ENKA Sanat, gösteri sanatları alanında bellek oluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan 'O Zaman ve Orada' adlı yeni podcast serisini başlattı. Seri, her salı ENKA Sanat'ın Spotify ve YouTube kanallarında yayınlanacak ve konuşmacılar arasında akademisyenler, eleştirmenler, dramaturgler, yazarlar, yönetmenler ve sanatçılar yer alacak. Seride, gösteri sanatları alanında bellek oluşturmanın zorlukları, geçmişin belleği ile gelecek nesiller arasında sürdürülebilir bir ilişkinin önemi ve sanatın dönüştürücü potansiyelini taşımak için kullanılabilecek araçlar üzerine konuşulacak.

16.05.2024 12:41
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ENKA Sanat, gösteri sanatları alanında bellek oluşturmak ve bu belleği gelecek nesillere aktarmak amacıyla "O Zaman ve Orada" adlı yeni podcast serisini başlattı.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Ayşe Draz ile Özlem Hemiş'in üstlendiği seri, her salı yeni bir konukla ENKA Sanat'ın Spotify ve YouTube kanallarında yayınlanıyor.

Beş bölümden oluşan serinin konuşmacıları arasında akademisyen ve eleştirmen Prof. Dr. Dikmen Gürün, dramaturg ve yazar Esen Çamurdan, akademisyen ve araştırmacı Dr. Mehmet Fatih Uslu, yönetmen ve tasarımcı Naz Erayda, tiyatro ve sinema sanatçısı Kerem Kurdoğlu, oyuncu ve yönetmen Serkan Keskin bulunuyor.

Seride, "Gösteri sanatları alanında bellek oluşturmanın önündeki güçlükler neler?", "Geçmişin belleği ile gelecek nesiller arasında sürdürülebilir bir ilişki kurulmasının önemi nedir?" ve "Sanatın dönüştürücü potansiyelini yarınlara taşımak hangi araçlarla mümkün kılınabilir?" sorularına yanıt aranıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ENKA Sanat, 'O Zaman ve Orada' adlı yeni podcast serisini başlattı - Son Dakika

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