ENKA Sanat, \'O Zaman ve Orada\' adlı yeni podcast serisini başlattı

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ENKA Sanat, gösteri sanatları alanında bellek oluşturmak ve bu belleği gelecek nesillere aktarmak amacıyla "O Zaman ve Orada" adlı yeni podcast serisini başlattı.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Ayşe Draz ile Özlem Hemiş'in üstlendiği seri, her salı yeni bir konukla ENKA Sanat'ın Spotify ve YouTube kanallarında yayınlanıyor.

Beş bölümden oluşan serinin konuşmacıları arasında akademisyen ve eleştirmen Prof. Dr. Dikmen Gürün, dramaturg ve yazar Esen Çamurdan, akademisyen ve araştırmacı Dr. Mehmet Fatih Uslu, yönetmen ve tasarımcı Naz Erayda, tiyatro ve sinema sanatçısı Kerem Kurdoğlu, oyuncu ve yönetmen Serkan Keskin bulunuyor.

Seride, "Gösteri sanatları alanında bellek oluşturmanın önündeki güçlükler neler?", "Geçmişin belleği ile gelecek nesiller arasında sürdürülebilir bir ilişki kurulmasının önemi nedir?" ve "Sanatın dönüştürücü potansiyelini yarınlara taşımak hangi araçlarla mümkün kılınabilir?" sorularına yanıt aranıyor.