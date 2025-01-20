ENKA Sanat Yeni Sezona Merhaba Diyor

Güncel

ENKA Sanat, yeni sezonda her yaştan sanatsevere hitap eden geniş bir etkinlik programı sunuyor.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, etkinlik sezonu 4 Şubat'ta opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile piyanist ve besteci Burçin Büke'nin "Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı'nın Uyumlu Buluşması" konseriyle başlayacak.

Borusan Quartet'ın, Özgür Aydın'ın konuk piyanist olarak sahne alacağı, Ludwig van Beethoven ve Cesar Frank'ın sevilen yapıtlarından eserlerin seslendirileceği "Oda Müziğinin Ustaları" konseri 18 Şubat'ta; İsviçreli klarnetçi Reto Bieri'nin konuk solist olarak sahne alacağı, Claude Debussy ve Bernard Hermann'ın eserlerinin seslendirileceği "Yansımalar" konseri ise 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sanatçı Zuhal Olcay da hafızalarda yer etmiş şarkılarından bir seçki sunacağı konser ile 8 Mayıs'ta ENKA Sanat'ta sevenleriyle buluşacak.

Tiyatro oyunları

ENKA Sanat, yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı yeni metinlerin yanı sıra klasikleşen metinlerin güncel yorumlarını da tiyatroseverlerle buluşturacak.

İbrahim Selim'in tek kişilik performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandığı "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" 13 Şubat'ta, Cengiz Özek'in yazıp yönettiği çocuklara yönelik gölge tiyatrosu "Çöp Canavarı" 23 Şubat'ta, Şahika Tekand topluluğu Studio Oyuncuları'nın usta kadrosunu bir araya getiren "Ölüyor mu Ne?" 25 Şubat'ta sahnelenecek.

Ayşe Draz'ın yönetmenliğini yaptığı, usta tiyatrocular Aslı İçözü ile Şerif Erol'u aynı sahnede buluşturan "Yarın Belki De" 11 Mart'ta, William Shakespeare'in yüzyıllar önce yazdığı ancak bugün anlatısıyla güncelliğini koruyan eseri "Macbeth" Moda Sahnesi'nin yorumuyla 19 Mart'ta, Melih Cevdet Anday'ın yazdığı "Müfettişler" 21 Mart'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında ayrıca 7 Nisan'da Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı, izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkartarak Osmanlı'nın son dönemlerine götüren "Mercaniye Çok Yaşa"; 14 Nisan'da Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" eserinden uyarlanan "Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır"; 24 Nisan'da tiyatrocu Elif Temuçin'in Anton Çehov'un "Martı"sından uyarladığı "Martı mıyım?"; 28 Nisan'da da Ebru Nihan Celkan'ın kaleme aldığı Bakırköy Belediye Tiyatrolarının konuk olacağı "Babil Kuleleri" oyunu gösterilecek.

Genç yetenekler destekleniyor

ENKA Sanat'ın klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek olmak amacıyla sürdürdüğü ENKA Sahne, bu sene beşinci yaşını kutluyor.

Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın'ın yaptığı projede, danışma kurulunu oluşturan Efdal Altun, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Mehmet Girgin, Fazıl Say ve Dilbağ Tokay'ın önerdiği genç yetenekler, 16 Mart'ta ENKA Oditoryumu'nda sahne alacak.

Gala konserinin tamamı, 22 Nisan'da ENKA Sanat'ın YouTube kanalından yayınlanacak.

Belgeseller, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz izlenebilecek

ENKA Sanat, yapım sponsorluğunu üstlendiği Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin belgesellerini, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde herkese ücretsiz sunacak.

"Belgesel Maratonu", Genco Erkal'ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli "Genco" ile başlayacak. Program, Yıldız Kenter'in hayat hikayesini anlatan "Caniko" ile devam edecek.

Maraton kapsamında izlenebilecek son yapım "Anlatmadan Yapamam" da Işıl Kasapoğlu'nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturacak.