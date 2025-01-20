ENKA Sanat Yeni Sezona Merhaba Diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ENKA Sanat Yeni Sezona Merhaba Diyor

ENKA Sanat, yeni sezonda çeşitli konser, tiyatro ve belgesel etkinlikleri sunacak.

20.01.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENKA Sanat, yeni sezonda her yaştan sanatsevere hitap eden geniş bir etkinlik programı sunuyor.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, etkinlik sezonu 4 Şubat'ta opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile piyanist ve besteci Burçin Büke'nin "Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı'nın Uyumlu Buluşması" konseriyle başlayacak.

Borusan Quartet'ın, Özgür Aydın'ın konuk piyanist olarak sahne alacağı, Ludwig van Beethoven ve Cesar Frank'ın sevilen yapıtlarından eserlerin seslendirileceği "Oda Müziğinin Ustaları" konseri 18 Şubat'ta; İsviçreli klarnetçi Reto Bieri'nin konuk solist olarak sahne alacağı, Claude Debussy ve Bernard Hermann'ın eserlerinin seslendirileceği "Yansımalar" konseri ise 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sanatçı Zuhal Olcay da hafızalarda yer etmiş şarkılarından bir seçki sunacağı konser ile 8 Mayıs'ta ENKA Sanat'ta sevenleriyle buluşacak.

Tiyatro oyunları

ENKA Sanat, yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı yeni metinlerin yanı sıra klasikleşen metinlerin güncel yorumlarını da tiyatroseverlerle buluşturacak.

İbrahim Selim'in tek kişilik performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandığı "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" 13 Şubat'ta, Cengiz Özek'in yazıp yönettiği çocuklara yönelik gölge tiyatrosu "Çöp Canavarı" 23 Şubat'ta, Şahika Tekand topluluğu Studio Oyuncuları'nın usta kadrosunu bir araya getiren "Ölüyor mu Ne?" 25 Şubat'ta sahnelenecek.

Ayşe Draz'ın yönetmenliğini yaptığı, usta tiyatrocular Aslı İçözü ile Şerif Erol'u aynı sahnede buluşturan "Yarın Belki De" 11 Mart'ta, William Shakespeare'in yüzyıllar önce yazdığı ancak bugün anlatısıyla güncelliğini koruyan eseri "Macbeth" Moda Sahnesi'nin yorumuyla 19 Mart'ta, Melih Cevdet Anday'ın yazdığı "Müfettişler" 21 Mart'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında ayrıca 7 Nisan'da Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı, izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkartarak Osmanlı'nın son dönemlerine götüren "Mercaniye Çok Yaşa"; 14 Nisan'da Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" eserinden uyarlanan "Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır"; 24 Nisan'da tiyatrocu Elif Temuçin'in Anton Çehov'un "Martı"sından uyarladığı "Martı mıyım?"; 28 Nisan'da da Ebru Nihan Celkan'ın kaleme aldığı Bakırköy Belediye Tiyatrolarının konuk olacağı "Babil Kuleleri" oyunu gösterilecek.

Genç yetenekler destekleniyor

ENKA Sanat'ın klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek olmak amacıyla sürdürdüğü ENKA Sahne, bu sene beşinci yaşını kutluyor.

Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın'ın yaptığı projede, danışma kurulunu oluşturan Efdal Altun, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Mehmet Girgin, Fazıl Say ve Dilbağ Tokay'ın önerdiği genç yetenekler, 16 Mart'ta ENKA Oditoryumu'nda sahne alacak.

Gala konserinin tamamı, 22 Nisan'da ENKA Sanat'ın YouTube kanalından yayınlanacak.

Belgeseller, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz izlenebilecek

ENKA Sanat, yapım sponsorluğunu üstlendiği Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin belgesellerini, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde herkese ücretsiz sunacak.

"Belgesel Maratonu", Genco Erkal'ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli "Genco" ile başlayacak. Program, Yıldız Kenter'in hayat hikayesini anlatan "Caniko" ile devam edecek.

Maraton kapsamında izlenebilecek son yapım "Anlatmadan Yapamam" da Işıl Kasapoğlu'nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Belgesel, Etkinlik, Güncel, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel ENKA Sanat Yeni Sezona Merhaba Diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
07:33 Manchester City, Ipswich Town’a gol oldu yağdı Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 19:49:34. #1.11#
SON DAKİKA: ENKA Sanat Yeni Sezona Merhaba Diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.