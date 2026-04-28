EPDK Başkanı Yılmaz: Petrolde Tedarik Sıkıntısı Yok

28.04.2026 10:34
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Hürmüz krizi nedeniyle Türkiye'de petrol tedarik sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, stokların anlık izlendiğini ve proaktif çözümler geliştirildiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Hürmüz krizi nedeniyle Türkiye'de bir petrol tedarik sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, “Stoklarımızı anlık izleyerek olası kriz senaryolarına karşı proaktif çözümler geliştirmekteyiz. Bu alanda herhangi bir sorun sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Yılmaz, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların iç piyasaya etkisini asgari düzeye indirmek amacıyla eşel mobil sisteminin hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin vergiden yaklaşık 600 milyar liralık bir feragat anlamına geldiğini söyledi. Petrol Piyasası Kanunu uyarınca 90 günlük net ithalata tekabül eden ulusal petrol stokunun bulunduğunu ifade eden Yılmaz, petrol ithalatında 15 ülkeden sağlanan kaynak çeşitliliği ve yerli ham petrol üretiminin 2025'te yüzde 26 artışla 47,9 milyon varile ulaşmasının Türkiye'yi jeopolitik risklere karşı daha dirençli hale getirdiğini vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Mart-Haziran 2026 dönemi için aldığı 400 milyon varillik stok kullanım kararına paralel olarak, Ulusal Petrol Stok Komisyonu Kararı ile zorunlu petrol stoklarının 11,6 milyon varillik kısmının kullanımı serbest bırakıldı. Lisanslı tüm tankların anlık izlendiğini vurgulayan Yılmaz, “Stok İzleme Sistemi” sayesinde Türkiye'nin, IEA ülkeleri arasında stoklarını yarım saatlik aralıklarla dijital olarak takip edebilen nadir ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Yılmaz, promosyon düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 1 Nisan itibarıyla değişikliğe gittiklerini hatırlatan Yılmaz, finansal promosyonların kapsamını genişlettiklerini, ancak sunulan faydalardan en az birinin mutlaka ücretsiz veya indirimli akaryakıt ya da LPG olması zorunluluğu getirdiklerini söyledi.

Nisan ayı başında elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 25'lik zammı değerlendiren Yılmaz, “Devletimiz elektrik ve doğalgazda uzun süredir çok ciddi bir sübvansiyon uyguluyor. Nisanda yapılan düzenlemenin önemli bölümü, dağıtım şebekesinin sürdürülebilirliği, hizmet kalitesinin korunması ve yatırımların devam edebilmesi amacıyla dağıtım tarifesine yansıtılmıştır. Biz hiçbir zaman maliyetleri bire bir yansıtan bir yaklaşım içinde olmadık, olmayacağız” dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mustafa Yılmaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

