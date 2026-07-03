Epstein Belgeleri Nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın Reddine Dava - Son Dakika
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Epstein Belgeleri Nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın Reddine Dava

03.07.2026 13:09
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ABD Adalet Bakanlığı, Epstein belgelerini sansür nedeniyle paylaşmayı reddetti. Mahkeme süre uzatımı istedi.

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait, daha önce mahkeme tarafından istenen bazı ek bilgileri vermedi.

ABC News'in haberine göre, Adalet Bakanlığı söz konusu belgelerin mağdurlara ait hassas bilgiler içerdiği ya da yasaların gerektirdiği şekilde sansürlendiğini öne sürerek Epstein dosyalarına dair ek bilgileri teslim etmeyi reddetti.

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Stanley Woodward mahkemeden, belgelerin paylaşılması gereken son tarihi 60 gün ertelemesini ya da Bakanlığın belgeleri saklama gerekçelerini kabul ederek bu tarihi tamamen geçersiz saymasını talep etti.

Söz konusu belgelerdeki e-postalardan bazılarının mağdurların isimlerini korumak amacıyla sansürlendiğini kaydeden Woodward, "mağdurların birçok yazışmasının, bağlamı olmadan ilk bakışta rahatsız edici görünebileceğini" öne sürdü.

Woodward, ABD Başkanı Donald Trump hakkında saldırı iddialarında bulunan bir kadının röportaj notlarına ilişkin belgelerin ise "daktilo ile yazılmış raporların tekrarı olarak değerlendirildiğini" iddia etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ???Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Epstein Belgeleri Nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın Reddine Dava - Son Dakika

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