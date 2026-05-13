Epstein'ın Kolombiya Ziyareti Gün yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epstein'ın Kolombiya Ziyareti Gün yüzüne Çıktı

13.05.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyarder Jeffrey Epstein'ın 2002'de Kolombiya'da 3 gün kaldığı ve Cumhurbaşkanı ile görüştüğü ortaya çıktı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın 2002'de Kolombiya'da 3 gün kaldığı ortaya çıktı.

Ulusal basındaki habere göre, Kolombiya Göç İdaresine ait kayıtlar, mahkeme kararı doğrultusunda incelendi.

Kayıtlarda, Epstein'ın 20 Temmuz 2002'de başkent Bogota'dan Miami'ye, Ghislaine Maxwell'in 21 Mart 2007'de Cartagena'dan Miami'ye seyahat ettiği belgelendi.

Epstein ve Maxwell, Kolombiya'da turist olarak 3 gün kalırken, ziyaretlerinde o zamanki Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ile görüştü.

Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait tulumlarla, Melgar'daki askeri üste çekilmiş gülümseyen fotoğrafları da bu ilişkiye dair kanıt olarak gösterildi.

Kolombiya Göç İdaresi verilerinin yalnızca giriş ve çıkış tarihlerini ortaya koyduğu, Epstein'ın Kolombiya ziyaretlerinde nerelere gittiği, yerel bağlantılarının olup olmadığı ve seyahatlerinin amacının ise halen netlik kazanmadığı savunuldu.

Maxwell'in 2025'te ABD Adalet Bakanlığına verdiği ifadesinde, Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Pastrana ile görüşmesine ilişkin "Pastrana ile birlikte Kolombiya'yı gezdik, Epstein da oradaydı. Pastrana ile ortak bir hobimiz vardı, ben bir helikopter pilotuyum, Andres de öyle. Arkadaş olduk ve Kolombiya'da askeri bir helikopter kullandım." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X sosyal medya platformundan ilgili haberi paylaşarak, "Kolombiya Göç İdaresi, Epstein'ın Andres Pastrana hükümeti döneminde Kolombiya'da bulunduğunu onayladı." ifadesini kullandı.

Epstein'ın New York'taki finans çevrelerinden Kolombiya'daki üst düzey siyasi elitlere kadar uzanan geniş bir ilişki ağı kurduğu iddia ediliyor.

Kolombiya merkezli araştırma kuruluşu CasaMacondo, Epstein'ın ülkede bulunduğunun kanıtlanması amacıyla Cundinamarca İdare Mahkemesinde dava açmış ve bilgi edinme özgürlüğü kapsamında talep ettiği belgelere ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein'ın Kolombiya Ziyareti Gün yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:45. #7.13#
SON DAKİKA: Epstein'ın Kolombiya Ziyareti Gün yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.