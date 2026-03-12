Epstein’in muhasebecisinden şok ifadeler - Son Dakika
Epstein’in muhasebecisinden şok ifadeler

12.03.2026 10:50
Richard Kahn, Epstein’in istismarlarından habersiz olduğunu savundu, yeni sorular doğdu.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile uzun süre birlikte çalışan muhasebecisi Richard Kahn, mali kayıtlarda şüpheli durum görmediğini ve istismardan haberdar olmadığını savundu.

CBS News'ün ulaştığı, ABD Kongresinde ifade verdiği kapalı oturumda yaptığı açılış konuşmasına göre Kahn, Epstein'in yıllık harcamalarının yüksek ve geniş çalışan kadrosuna sahip olduğunu belirterek, kadınlara ve erkeklere verdiği hediyelerin toplam harcamalarının küçük bir kısmını oluşturduğunu anlattı.

Hediyeleri istismar ya da insan ticareti açısından "uyarı işareti" olarak görmediğini savunan Kahn, "Epstein'in bu kadar çok kadına yönelik istismarının niteliğini veya boyutunu ölümünden sonra öğrendim." ifadesini kullandı.

Kahn, "korkunç eylemlerden" herhangi birini öğrenmiş olması durumunda işten ayrılacağını öne sürerek, farkında olmadan Epstein'e herhangi bir şekilde yardım etmiş olabileceği ihtimalini düşünmekten "üzüntü ve pişmanlık" duyduğunu dile getirdi.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer da Kongredeki ifadenin ardından yaptığı açıklamada, Kahn'ın Epstein'in finansal ilişki içinde olduğu bazı isimleri doğruladığını söyledi.

Bu isimlerin milyarder iş insanları Les Wexner, Glenn Dubin, Steven Sinofsky, Rothschild ailesi ve Leon Black olduğunu belirten Comer, Kahn'ın, ABD Başkanı Donald Trump ya da ailesine yönelik herhangi bir şüpheli mali işleme rastlamadığı yönünde ifade verdiğini aktardı.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, Kahn'ın "Epstein ile bağlantılı iki kişi arasında sahte bir evliliğin yapılmasına yardımcı olduğunu, bankalarla iletişimde Epstein'i taklit ettiğini ve Epstein'in Donald Trump hakkında sık sık konuştuğunu doğruladığına" dikkati çekerek, istismardan habersiz olduğuna yönelik ifadesinin inandırıcı olmadığı ve ifadelerinin yeni sorular doğurduğu değerlendirmesini yaptı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
