Erakçi, Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor - Son Dakika
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Erakçi, Filistinlilerin Yerinden Edilmesine Karşı Çıkıyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planını eleştirdi.

11.02.2025 13:49
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesine göre Erakçi, Suudi bin Ferhan ve Attaf ile telefonda ayrı ayrı bölgesel konuları görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Suudi mevkidaşı Farhan görüşmede, ülkelerinin, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı olduklarını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin, Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına dair açıklamalarını "küstahlık" olarak nitelendiren Erakçi, bu sözleri bölgenin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

ABD ve İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik ortak planlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ciddi bir girişimde bulunması gerektiğinin altını çizen Erakçi, "Uluslararası toplum, özellikle bölge ülkeleri ve İslam dünyası, işgalci rejimin soykırımı ve hukuksuzluğu normalleştirmesini önlemek için acil önlemler almalıdır. Bu doğrultuda, İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın düzenlenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Cezayirli mevkidaşı Attaf'la görüşmesinde de Trump'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planını Filistini yok etme olarak nitelendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf konuşmasında, ABD'nin Filistinlileri yerinden etme planına karşı olduklarını belirterek, konuya ilişkin Tahran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırma önerisini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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