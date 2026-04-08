Erakçi: Hürmüz Boğazı\'ndan Geçiş Mümkün

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon sağlanması ve teknik kısıtlamaların dikkate alınması şartıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin iki haftalık bir süre boyunca mümkün olabileceğini söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Erakçi, kendilerine yönelik saldırıların durması halinde İran'ın "güçlü silahlı kuvvetlerinin de savunma operasyonlarını durduracağını" belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)