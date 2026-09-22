Erakçi, Hürmüz için deniz ablukasının kaldırılması şartını ABD'ye New York'ta iletti - Son Dakika
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Erakçi, Hürmüz için deniz ablukasının kaldırılması şartını ABD'ye New York'ta iletti

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, New York'ta Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner ile görüştü. ABD'li yetkililerin ısrarlı talebiyle Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için deniz ablukasının kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması şartlarını iletti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, "ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine" New York'ta görüştüğü bildirildi.

İran Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Trump'ın danışmaları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü doğruladı.

"ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine" gerçekleştiği belirtilen görüşmede Erakçi'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için şartlarını ABD'ye ilettiği belirtildi.

İran'ın sunduğu şartlar arasında, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının hemen kaldırılması, İran'a ait tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve "direniş cephesinin" bulunduğu tüm alanlarda savaşın sonlandırılması yer aldı.

New York'taki bu toplantı, Tahran ile Washington arasında haziranda imzalanan mutabakatın ardından yeniden başlayan çatışmalardan sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu.

Trump, ABD'li yetkililerin bugün New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA
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