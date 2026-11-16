Erakçi ile Lavrov, Orta Doğu krizlerini ve İran'a yönelik saldırıları ele aldı

Erakçi ile Lavrov, Orta Doğu krizlerini ve İran'a yönelik saldırıları ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki gelişmeleri telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki krizlerin çözümü ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklanan sorunlar ele alındı.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Erakçi ve Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan krizlerin çözümüne ilişkin konular ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklanan sorunlar ele alındı.???????
Kaynak: AA
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