Erakçi, İran-Rusya enerji işbirliğinin yaptırım etkilerini azaltabileceğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erakçi, İran-Rusya enerji işbirliğinin yaptırım etkilerini azaltabileceğini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Vedomosti gazetesi için yazdığı makalede İran-Rusya enerji işbirliğinin iki ülkenin konumunu güçlendirebileceğini belirtti. Erakçi, işbirliğinin artırılmasının tek taraflı yaptırımların etkilerini azaltmaya yardımcı olacağını kaydetti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Moskova arasındaki enerji ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülkenin konumunu güçlendirebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığına göre Erakçi, Rusya'nın "Vedomosti" gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Enerji güvenliği konusunda yaşanan zorluğun en az gıda güvenliği kadar önemli olduğunu belirten Erakçi, söz konusu zorluğun ABD'nin bölgedeki eylemlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Erakçi, "İran ile Rusya arasındaki enerji ilişkilerinin geliştirilmesi, iki ülkenin konumunu güçlendirebilir???????." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki güvensizlik tüm dünyayı etkiliyor

Bölgede yaşanan güvensizliğin tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Erakçi, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükselmesini ve stok seviyelerinin düşmesini bu durumun örnekleri arasında gösterdi.

Erakçi, Avrupa ülkelerindeki protestolar ile ABD'de artan enflasyon ve yakıt fiyatlarının da bölgede yaşanan gelişmelerin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği vurgusu

Rus şirketlerinin İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik yatırımlarının, teknoloji transferinin ve mühendislik kapasitesinin kullanılmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli başlıkları olduğunu belirten Erakçi, işbirliğinin artırılmasının tek taraflı yaptırımların etkilerini azaltmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın açılması

Erakçi ayrıca Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi açısından taşıdığı öneme de dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'ye sunulan şartların uygulanması halinde Hürmüz'ün açılacağını yineledi.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiGüncelRusyaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 11:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Erakçi, İran-Rusya enerji işbirliğinin yaptırım etkilerini azaltabileceğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei