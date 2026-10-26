Erakçi, İran-Rusya enerji işbirliğinin yaptırım etkilerini azaltabileceğini belirtti

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Moskova arasındaki enerji ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülkenin konumunu güçlendirebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığına göre Erakçi, Rusya'nın "Vedomosti" gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Enerji güvenliği konusunda yaşanan zorluğun en az gıda güvenliği kadar önemli olduğunu belirten Erakçi, söz konusu zorluğun ABD'nin bölgedeki eylemlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Erakçi, "İran ile Rusya arasındaki enerji ilişkilerinin geliştirilmesi, iki ülkenin konumunu güçlendirebilir???????." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki güvensizlik tüm dünyayı etkiliyor

Bölgede yaşanan güvensizliğin tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Erakçi, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükselmesini ve stok seviyelerinin düşmesini bu durumun örnekleri arasında gösterdi.

Erakçi, Avrupa ülkelerindeki protestolar ile ABD'de artan enflasyon ve yakıt fiyatlarının da bölgede yaşanan gelişmelerin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği vurgusu

Rus şirketlerinin İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik yatırımlarının, teknoloji transferinin ve mühendislik kapasitesinin kullanılmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli başlıkları olduğunu belirten Erakçi, işbirliğinin artırılmasının tek taraflı yaptırımların etkilerini azaltmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın açılması

Erakçi ayrıca Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi açısından taşıdığı öneme de dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'ye sunulan şartların uygulanması halinde Hürmüz'ün açılacağını yineledi.