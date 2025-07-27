Erakçi: Suikast Girişimi ve Çatışmalar Hakkında Açıklamalar - Son Dakika
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Erakçi: Suikast Girişimi ve Çatışmalar Hakkında Açıklamalar

27.07.2025 17:30
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in düzenlediği saldırılar sırasında suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ülkesine 12 gün süren saldırıları sırasında kendisine yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, İsrail'in İran'a saldırıları sırasında yaşanan olaylara ve gündeme dair soruları yanıtladı.

İsrail'in İran'a saldırdığı günlerde kendisine suikast düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin bir soruya Erakçi, "Evimin karşısına bir bomba konulmuştu. Dostlar (emniyet güçleri) ele geçirdi." yanıtını verdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye 31 Temmuz 2024'te Tahran'da düzenlenen suikasta dair ise Erakçi, Heniyye suikastı sonrası "İsrail'e ne zaman cevap verilmesi gerektiği" konusunda İranlı yetkililer arasında fikir ayrılığı yaşandığını aktardı.

Erakçi, söz konusu olayın ardından İran lideri Ali Hamaney'in de hazır bulunduğu bir toplantı düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"O toplantıda herkesin görüşü, mutlaka karşılık verilmesi gerektiği yönündeydi. Ancak zamanlama ve nasıl karşılık verileceği konusunda görüş ayrılıkları vardı. Askeri komutanlar, saldırının ülkeyi savunabileceğimizden emin olduğumuz bir zamanda yapılması gerektiğine inanıyorlardı."

Hamaney'e rağmen ABD'yle müzakere yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruyu ise Erakçi şöyle cevapladı:

"ABD azami baskı politikası uyguladı ve bölgeye askeri güç getirerek tehdit etti. Daha sonra Trump bir mektup yazarak şöyle dedi, 'İki seçenek var; ya savaş ya müzakere'. Trump, bu teklifle bizi bir yol ayrımına getirdi. Bu noktada, ülke lideri (Hamaney) bir tedbir aldı ve 'Müzakere edeceğiz, ama dolaylı olarak' dedi."

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 1100, yaralı sayısının ise 5 bin 600 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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