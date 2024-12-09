İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mecliste düzenlenen Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda milletvekillerini bilgilendirdi.
Erakçi, İran Meclisindeki Suriye konulu oturuma katıldı.
İran Dışişleri Bakanı'nın, Baas rejiminin ortadan kalkmasıyla sonuçlanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdiği toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Erakçi, Suriye Gelişmelerini Mecliste Anlattı - Son Dakika
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