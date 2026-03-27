Erakçi ve Berri, ABD-İsrail Saldırılarını Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Lübnan'daki Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Erakçi ve Berri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşme sırasında Berri'ye, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri hakkında bilgi vererek, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledi.

Berri ise İsrail'in Lübnan'a özellikle altyapısına yönelik saldırılarıyla bölge halkını göçe zorlamaya çalıştığını vurguladı.

Erakçi ve Berri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini belirtti.