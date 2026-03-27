Erakçi ve Berri, ABD-İsrail Saldırılarını Görüştü

27.03.2026 22:05
İran ve Lübnan liderleri, ABD-İsrail'in saldırılarını ve Lübnan'ın egemenliğini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Lübnan'daki Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Erakçi ve Berri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşme sırasında Berri'ye, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri hakkında bilgi vererek, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledi.

Berri ise İsrail'in Lübnan'a özellikle altyapısına yönelik saldırılarıyla bölge halkını göçe zorlamaya çalıştığını vurguladı.

Erakçi ve Berri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 22:39:14.
