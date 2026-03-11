Erakçi ve Guterres'ten İran Üzerine Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre, Erakçi ve Guterres telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşme sırasında Guterres'e, ABD ve İsrail'in, İran'daki okul, hastane, sivil yerleşim yerleri ile tarihi mekanlara saldırılar düzenlediğini ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Erakçi ayrıca, uluslararası toplum ile uluslararası kuruluşların bu saldırıları kınamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

İran'a yönelik bölge ülkelerindeki ABD üslerinden bir saldırı olursa karşılık verecekleri hususunda daha önce birçok kez uyarıda bulunduklarını belirten Erakçi, ülkesinin, bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef almasının "meşru müdafaa hakkı" kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Guterres ise görüşmede, bölgede gerilimin tırmandırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin bir saldırı niteliği taşıdığını" belirtti.

BM Genel Sekreteri ayrıca, çatışmaların yayılmasını önlemek için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.