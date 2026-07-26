Erakçi ve Lavrov'dan Telefon Görüşmesi
İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ile Lavrov telefonda görüştü.
İki bakanın, bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüştükleri kaydedildi.
Kaynak: AA
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