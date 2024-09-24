Erakçi ve Tajani Gerginliği Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, New York'ta bir araya gelerek İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan bölgedeki gerginliği ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Erakçi ile İtalyan mevkidaşı Tajani, oturum aralarında görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınayan Erakçi, bölgenin büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu ve ABD başta olmak üzere İsrail'i destekleyen ülkelerin, Tel Aviv'in bölgedeki saldırganlığını durdurmaması halinde muhtemel sonuçların sorumlusu kabul edileceğini belirtti.

Erakçi, İtalya'nın Lübnan'da acil ateşkes talebine ilişkin ise İsrail'in saldırılarının durdurulmasının destekçilerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

İranlı Bakan, İsrail'in bir yıldır aralıksız sürdürdüğü savaş suçlarına rağmen Gazze'de hiçbir hedefine ulaşamadığını ve kendisini bu durumdan kurtarmak için savaşı bölgeye yaymasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'dan İran'a "İsrail'e karşı itidalli hareket et" çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de bakanlık sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile New York'ta Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna'daki savaşı ile Tahran'ın rolünü görüştüklerini belirtti.

Tajani, "İtalyan hükümetinin, G7 ortakları adına, Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de acil ateşkes sağlanması yönündeki güçlü endişesini yineledim. Aynı zamanda, Lübnan'da, özellikle de yaklaşık 1000 İtalyan askerinin yer aldığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun faaliyet gösterdiği Mavi Hat boyunca, yeni bir gerilimin önlenmesi yönündeki güçlü kararlılığımızın altını çizmek istedim." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, Tahran'dan bölgedeki gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanmasını ve onları Lübnan, Irak, Suriye ve Kızıldeniz'de itidalli olmaya çağırmasını istediğini aktardı.

Tajani, İran'ın Rusya'ya silah sevkiyatına ilişkin iddialara dair kaygılarını dile getirirken, İran hükümetini bu konudaki kararını gözden geçirmeye çağırdı.