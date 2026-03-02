Erasmus+ ile İspanyol Öğrenciler Adana'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erasmus+ ile İspanyol Öğrenciler Adana'da

02.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'dan Adana'ya gelen öğrenciler, Türk mutfağına dair lezzetler hazırladı ve kültürel etkileşim sağladı.

Erasmus+ Programı kapsamında İspanya'dan Adana'ya gelen öğrenciler, mutfak etkinliğinde geleneksel lezzetleri hazırladı.

Koordinatörlüğünü Fatma Gülten Demir'in üstlendiği proje dolayısıyla İspanya'dan gelen 2 öğretmen ve öğrencileri, Seyhan İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ağırlandı.

Program kapsamında konuk heyete Türk mutfağının yöresel yemek ve tatlıları uygulamalı olarak tanıtıldı.

Karşılıklı kültürel etkileşimin ön planda tutulduğu çalışmalarda İspanyol öğrenciler, Türk öğrencilere İspanyol tatlılarının yapımını öğretti.

Projenin ikinci aşamasında okuldan 3 öğretmen ve 6 öğrenci, nisan ayında İspanya'ya gidecek.

Kaynak: AA

Gastronomi, İspanya, Kültür, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erasmus+ ile İspanyol Öğrenciler Adana'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:54
Savaşın ortasında kalıp Türkiye’ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 11:58:43. #7.12#
SON DAKİKA: Erasmus+ ile İspanyol Öğrenciler Adana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.