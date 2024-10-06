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Erasmus Projesi Sandıklı'da

Erasmus Projesi Sandıklı\'da

Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen öğrenciler, Sandıklı'da eğitim ve kültürel etkinliklere katıldı.

06.10.2024 15:17
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Erasmus Avrupa Birliği Projesi kapsamında Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen öğrenciler, Sandıklı'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

Sandıklı Kaymakamlığı'nın "Ayak izlerini hesaplamayı uygulamalı öğrenen çevreye duyarlı yeni nesil" isimli projesi kapsamında Hırvatistan ve Litvanya'dan gelen 14 proje ortağı misafir ilçede eğitim ve kültürel faaliyetlere başladı.

İlçede termal otelde konaklayan öğrenciler, Sandıklı 100. Yıl Halk Kütüphanesinde toplanarak tanışma merasimi gerçekleşti.

İlk günü eğitim ve sosyal etkinliklerle tamamlayan öğrenciler, Vali Gökmen Çiçek Spor Salonunda düzenlenen eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetlerine katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erasmus Projesi Sandıklı'da - Son Dakika

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