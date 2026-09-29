Erasmus projesiyle Silifke'ye gelen 11 öğretmen öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Erasmus projesiyle Silifke'ye gelen 11 öğretmen öğrencilerle buluştu

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Erasmus projesiyle Silifke\'ye gelen 11 öğretmen öğrencilerle buluştu
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Mersin'in Silifke ilçesinde Erasmus programı kapsamında İtalya, Hırvatistan ve Macaristan'dan gelen 11 öğretmen öğrencilerle buluştu. Gazipaşa İlkokulunu ziyaret eden öğretmenler İlköğretim Haftası etkinliklerine katıldı ve öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Avrupa Birliği (AB) Erasmus programı kapsamında İtalya, Hırvatistan ve Macaristan'dan gelen 11 öğretmen, öğrencilerle buluştu.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur" projesi kapsamında ilçeye gelen öğretmenler, Türkiye hareketliliği kapsamında Gazipaşa İlkokulunu ziyaret etti.

İlköğretim Haftası etkinliklerine de katılan öğretmenlere, Türk eğitim sistemi ve Silifke'nin tanıtımına ilişkin sunumlar yapıldı.

Programda öğretmenler, öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erasmus projesiyle Silifke'ye gelen 11 öğretmen öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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