Erbaa Belediyesi Aşevi, İftarlıkları Vatandaşların Evine Ulaştırıyor - Son Dakika
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Erbaa Belediyesi Aşevi, İftarlıkları Vatandaşların Evine Ulaştırıyor

Erbaa Belediyesi Aşevi, İftarlıkları Vatandaşların Evine Ulaştırıyor

Erbaa Belediyesi Aşevi, hayırseverlerin desteğiyle her gün hazırladığı iftarlığı vatandaşların evine ulaştırıyor. Ramazan ayı boyunca her gün iftarda 900, sahurda 200 kişiye yemek dağıtılıyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ihtiyaç sahipleri yanında iftar saatinde görevde olan kamu kurumlarının görevlilerine de yemek ulaştırdıklarını belirtti. Erbaa Belediyesi Aşevi, ramazan dolayısıyla verdiği yemek hizmetiyle şehrin dua kapısı olmayı amaçlıyor.

22.03.2024 11:52
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Erbaa Belediyesi Aşevi, hayırseverlerin desteğiyle her gün hazırladığı iftarlığı vatandaşların evine ulaştırıyor.

Erbaa Belediyesi Aşevinden ramazan ayı boyunca her gün iftarda 900, sahurda 200 kişiye yemek dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2020 yılından itibaren yaklaşık 4 senedir her ramazan ayında sadece ihtiyaç sahipleri değil, iftar saatinde görevde olan kamu kurumlarının görevlilerine de yemek ulaştırdıklarını söyledi.

İftarlıkları her gün çalıştıkları yere veya oturdukları yere götürdüklerini anlatan Karagöl, "Sahurda da kamu kurumlarına sahurluklarını götürerek bu hizmeti sağlıyoruz. Yaşlılarımızı, şehrin misafirlerini, yolda kaza yapanı, çatısı çöken, evi yananı barındırarak; ramazan dolayısıyla verdiğimiz yemek hizmetiyle de aslında şunu amaçlıyoruz. Şehrimiz buradan dua alsın istiyoruz. Burası Erbaalıların dua kapısı. İhtiyaç sahiplerinin doyduğu, gerekirse barındığı bir yer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erbaa Belediyesi Aşevi, İftarlıkları Vatandaşların Evine Ulaştırıyor - Son Dakika

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