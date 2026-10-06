Erbaa Belediyesi TOKİ 2. etapta 1500 metre yağmur suyu hattı çalışmasını sürdürüyor

Erbaa Belediyesi TOKİ 2. etapta 1500 metre yağmur suyu hattı çalışmasını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOKİ 2. etapta inşası sona yaklaşan konutlar için Erbaa Belediyesi altyapı çalışmalarına hız verdi. 1500 metre yağmur suyu, 650 metre kanalizasyon ve 700 metre içme suyu hattı döşenirken, hak sahipleri daha önce çekilen kurayla belirlenmişti.
Erbaa Belediyesi tarafından TOKİ 2. etapta altyapı çalışmaları sürdürülüyor.
Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, TOKİ 2. etapta altyapı çalışmalarına hız verdi.
Bu kapsamda 1500 metre yağmur suyu, 650 metre kanalizasyon, 700 metre içme suyu altyapısı için çalışma yürütülüyor.
İnşasına sona yaklaşılan TOKİ 2. etapta hak sahipleri bir süre önce çekilen kura ile belirlenmişti.
Kaynak: AA
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