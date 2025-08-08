Tokat'ın Erbaa ilçesinde, gölete düşen 3 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kelkit Çayı kenarında otlayan ineklerden 3'ü gölete düştü. Hayvanların sahibi Mustafa Yağcı, inekleri kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinesi kullanarak yaklaşık 1 saat süren çalışma ile hayvanları göletten kurtardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen inekler sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da 3 inek göletten kurtarıldı - Son Dakika
