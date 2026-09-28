Erbaa\'da evinden ayrılan Abdullah Erdoğar\'ın cansız bedeni Kelkit Çayı\'ndan çıkarıldı

Erbaa'da evinden ayrılan Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'ndan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbaa'da 2 gün önce evinden ayrılan Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu. Balık avlamak için gittiği çay kenarındaki eşyalarından yaklaşık 500 metre uzakta sudan çıkarılan Erdoğar'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
KELKİT ÇAYINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayınca arama çalışmaları başlatılan Abdullah Erdoğar'ın Kelkit Çayında cansız bedeni bulundu. Balık avlamak için gittiği çay kenarında bulunan eşyalarından yaklaşık 500 metre uzaklıkta sudan çıkarılan Erdoğar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Erdoğar'ın vücudunda ilk belirlemelere göre herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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