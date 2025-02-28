Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi fırınları denetledi.
Erbaa Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı öncesi ilçedeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Fırınlarda denetim yapan ekipler, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uygunluğu, çalışanların sağlık şartlarını ve üretim alanlarını detaylı bir şekilde inceledi.
Zabıta ekipleri eksiklik tespit ettiği işletmeler hakkında idari işlem yaptı.
Denetimlerin ramazan ayında da yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Fırın Denetimi - Son Dakika
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