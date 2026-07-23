Erbaa'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle D-100 kara yoluna ağaç devrildi.
Yollarda su birikintilerinin de oluşması nedeniyle emniyet ekipleri, yolda trafiği kontrollü olarak sağladı.
Erbaa Belediyesi ekipleri de yollarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
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