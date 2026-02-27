Erbaa'da Kar Yağışı 50 Santimetreyi Buldu - Son Dakika
Erbaa'da Kar Yağışı 50 Santimetreyi Buldu

Erbaa\'da Kar Yağışı 50 Santimetreyi Buldu
27.02.2026 23:25
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı, 12'si açıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

İlçenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu 18 köyden 12'si ulaşıma açıldı. Diğer güzergahlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kuzey köylerimizde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşmış olup, yağış aralıklarla devam etmektedir. Yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 18 köy yolundan, İlçe Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde büyük bölümü yeniden ulaşıma açılmış olup, halihazırda 6 köy yolunda çalışmalar devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına İlçe Özel İdare ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımız sahadaki çalışmalarını sürdürmekte olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

