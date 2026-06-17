Erbaa'da Kaybolan Genç İçin 20 Günlük Arama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbaa'da Kaybolan Genç İçin 20 Günlük Arama

17.06.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erbaa'da Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak'ı bulmak için 20 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları 20 gündür devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışmalar 20 gündür sürüyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, arama çalışmalarını hem sudan hem karadan hem de havadan devam ettiriyor.

Ekipler, Parlak'ın Erbaa hayvan pazarı mevkisinde çaya uzanan ağaçlara takılma ihtimalini göz önünde bulundurarak bu bölgede de çalışma yürütüyor.

Yürütülen çalışmalarda Parlak ile ilgili bir emareye henüz ulaşılamadı.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş, dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa'da Kaybolan Genç İçin 20 Günlük Arama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 19:22:23. #7.13#
SON DAKİKA: Erbaa'da Kaybolan Genç İçin 20 Günlük Arama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.