Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Barış Bolat (28) yönetimindeki 60 ACE 380 plakalı otomobil, Yeni Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilin ters dönmesi nedeni ile araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Otomobil Dereye Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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