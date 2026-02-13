Erbaa'da Rüzgar Fabrika Çatısını Uçurdu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir fabrikanın çatısı D-100 kara yoluna uçtu.
İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle fabrika çatısı D-100 kara yoluna uçtu.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çatıdan kopan parçalar yoldan alındı.
Emniyet ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, çatı parçalarının temizlenmesi sonucu trafik akışı normale döndü.
