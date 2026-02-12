Erbaa'da Sis Manzarası - Son Dakika
Erbaa'da Sis Manzarası

Erbaa\'da Sis Manzarası
12.02.2026 11:31
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, dron ile görüntülendi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin üzerini kapladı. Sis bulutu dron ile görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesiyle sis etkili oldu. Şehrin yüksek noktaları hariç büyük bölümünü sis bulutu kapladı. Sis bulutu, yaklaşık 250 metre yükseklikten dron ile görüntülendi. Etrafı dağlarla çevrili bir ovada yer alan ilçe merkezindeki sis bulutları, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA

