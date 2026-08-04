Erbakan'dan Gannuşi İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan'dan Gannuşi İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Erbakan\'dan Gannuşi İçin Serbest Bırakma Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Erbakan, Raşid el-Gannuşi'nin ağır sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tunus'taki Mornagiye Cezaevi'nde tutuklu bulunan En Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumunun ağırlaştığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tunus'ta Nisan 2023'ten beri Mornagiye Cezaevi'nde kötü şartlar altında tutuklu bulunan En Nahda Hareketi lideri ve Tunus eski Meclis Başkanı Raşid el Ğannuşi'nin, son günlerde önemli sağlık sorunlarıyla yüz yüze kaldığı ve kronik hastalığına rağmen tıbbi izolasyona tabi olduğu avukatları tarafından teyit edilmektedir.

Bu arada; BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun 63/2025 sayılı kararına göre, Al Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Ğannuşi'ye yönelik tutuklama kararının keyfi ve hukuka aykırı olduğu ve derhal serbest bırakılması ve Tunus Hükümeti tarafından kendisine tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Nisan 2023 tarihinden beri Cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerini gayri kanuni ve teamüllere aykırı şekilde kötüye kullanarak baskıcı uygulamalarını sürdürmektedir.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in El Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi'yi gayri kanuni ve keyfi uygulamalarla haksız yere cezaevinde tutmaya devam etmesini şiddetle kınıyor, tüm ilgili yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan'dan Gannuşi İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı
Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı

21:11
Bambaşka biri oldu Nene’nin son halini görenler tanıyamıyor
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
20:51
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 21:18:05. #7.12#
SON DAKİKA: Erbakan'dan Gannuşi İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.