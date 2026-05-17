Erbakan\'dan Manevi Kalkınma Vurgusu

17.05.2026 18:57
Fatih Erbakan, manevi kalkınma ve su sorununa çözüm vurgusu yaptı, adalet ve eğitim reformunu savundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Nefsini terbiye eden, dünyacı değil ahiret öncelikli, kuvveti değil hakkı üstün tutan, materyalist değil maneviyatçı, Erbakan hocamızın ifadesiyle 'Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar, dört helalin beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen bir nesil'. İnşallah bunu yetiştireceğiz. Böyle bir toplumu oluşturacağız ve hem maddi kalkınmayı hem de manevi kalkınmayı bir arada yürüteceğiz." dedi.

Erbakan, Konya'nın Akören ilçesinde önceki dönem Akören Belediye Başkan Adayı Ramazan Soykan'ın torunu için düzenlenen sünnet düğününde yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merhum Necmettin Erbakan'ın "Milli Görüş Hareketi"ni Konya'da başlattığını belirten Fatih Erbakan, Konyalıların gururu TÜMOSAN'ın da Necmettin Erbakan tarafından kurulduğunu, Erbakan'ın ülke için önemli ve hayati işlere imza attığını kaydetti.

Bugün aynı ruhla ülkeye hizmet heyecanını taşıdıklarını vurgulayan Erbakan, Konya Ovası'nda büyük bir su problemi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer Konya'ya gerekli ilgi gösterilmezse, Konya'ya gerekli yatırım yapılmazsa, kendi suyunu koruyamaz hale gelirse bunun bedelini sadece Konyalı çiftçiler değil, bütün Türkiye öder. Biz Yeniden Refah iktidarında Akören'i, Çumra'yı, Hadim'i, Taşkent'i, Karapınar'ı, Güneysınır'ı ve tüm Konya Ovası'nı yeniden suyla buluşturacağız. İnşallah Milli Görüş iktidarında Konya Ovası'ndaki su sorununu çözeceğiz."

Erbakan, ülkede enflasyon problemi olduğunu savunarak, "Biz geleceğiz ve adil ekonomik düzeni hakim kılacağız inşallah. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Bu milletin yüzünü yine Milli Görüş'le yine Refah'la güldüreceğiz inşallah." dedi.

Yeniden Refah Partisi iktidarlığında haklıyı güçlü kılan bir adalet mekanizmasını hayata geçireceklerini ve manevi kalkınma hamlesi gerçekleştireceklerini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"İki adımla bunu gerçekleştireceğiz. Birincisi ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi ve müfredat. İkincisi de medyanın ıslah edilmesiyle, ahlaki erozyona yol açan yayınların ıslah edilmesiyle, inşallah nefsini terbiye eden, dünyacı değil ahiret öncelikli, kuvveti değil hakkı üstün tutan, materyalist değil maneviyatçı, Erbakan hocamızın ifadesiyle 'Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar, dört helalin beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen bir nesil'. İnşallah bunu yetiştireceğiz. Böyle bir toplumu oluşturacağız ve hem maddi kalkınmayı hem de manevi kalkınmayı bir arada yürüteceğiz."

Fatih Erbakan, Akören'deki programın ardından Meram ilçesinde bulunan Dutlukır mevkiinde uçurtma şenliğine ve ağaçlandırma etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA

Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
