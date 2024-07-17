Erbakan: Emeklilere yapılan zam haksız ve adaletsiz - Son Dakika
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Erbakan: Emeklilere yapılan zam haksız ve adaletsiz

Erbakan: Emeklilere yapılan zam haksız ve adaletsiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yapılan zammın haksız ve adaletsiz olduğunu belirterek, en düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Erbakan, emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, vergide yapılan artış ve zamların emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca, emeklilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, ekonomik başarısızlığın faturasının emeklilere kesilmemesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i emeklilerin haklarını savunmaya davet eden Erbakan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve ödenen prim gününe göre emekli maaşlarının artırılması çağrısında bulundu.

17.07.2024 12:08
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yapılan zammın haksız ve adaletsiz olduğunu belirterek, "Açlık sınırının çok altındaki maaşlarla adeta süründürülen emeklilerimizin en düşük seviyede maaş alanları ayda 12 bin 500 liraya, diğerleri ise sıfır artışa layık görüldü. Açıklanan bu rakam, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi çağrımızdan ve beklentimizden uzak kalmıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, en düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Erbakan, açlık sınırının çok altındaki maaşlarla adeta süründürülen emeklilere yapılan bu zammın hükümetin adaletsiz tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

"12 bin 500 TL ile geçinmek mümkün değil"

Emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek "10 bin TL ile geçinemeyen emeklimizin 12 bin 500 TL ile geçinmesini beklemek ya bir akıl tutulmasıyla ya da milletin derdinden derin bir kopuşla açıklanabilir" ifadelerini kullanan Erbakan, vergide yapılan artış ve zamların emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını hatırlattı. Erbakan, şunları kaydetti:

"Açlık sınırının çok altındaki maaşlarla adeta süründürülen emeklilerimizin en düşük seviyede maaş alanları ayda 12 bin 500 liraya, diğerleri ise sıfır artışa layık görüldü. Açıklanan bu rakam, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi çağrımızdan ve beklentimizden uzak kalmıştır. Ayrıca ödenen prim gün sayısına göre emeklilerimizin maaşlarında bir iyileştirme olmayacağı, bu hususta hükümetin adaletsiz tutumuna devam etmekte ısrarlı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan 2 bin 500 TL tutarındaki artış, yüzde 25'lik bir iyileştirmeye tekabül ediyor olsa da zammın yapıldığı taban olan 10 bin çok sembolik bir rakamdır. Geçen yıla göre vergilerde yüzde 120 ila yüzde 200 oranında artışa gittiniz. Temmuz ayıyla birlikte konut kiralarına yüzde 65 oranında zam yapılmasının önünü açtınız. Elektriğe yüzde 38 oranında zam yaptınız. Gıda fiyatlarını ise kontrol edemez bir durumdasınız. TÜİK enflasyonu dahi yıllık yüzde 75 seviyesinde seyrediyor. "

"Devekuşu gibi başınızı kuma gömmeyin"

Erbakan, emeklilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Böylesine bir ekonomi ortamında emeklinin 12 bin 500 TL ile yaşamını idame ettirmesini beklemek bir yana, emeklilerimizin verdiğiniz zamlardan memnun olmasını ummak, bu zammı bir müjdeymiş gibi açıklamak, en hafif ifade ile devekuşu gibi başını kuma gömmektir" İfadelerini kullandı.

"Ekonomik başarısızlığın faturası emeklilere kesilmemeli"

Emeklilerin yıllarca ülkenin kalkınması için çalıştığını ve yeterince prim ödediğini belirten Erbakan, "Emeklilerimize, hükümetin yıllardır süregelen ekonomik başarısızlığının faturasının ödetilmesi asla kabul edilemez. Tüm uyarılarımıza rağmen borç-faiz-zam-vergi ekonomisi ile küreselcilere ödediğiniz faizlerin, kamuda durduramadığınız israfın, holdinglere ödediğiniz milyarlık garantilerin ve affettiğiniz vergilerin acı faturasını bugün emeklilerimize ödetmektesiniz."dedi.

"Zamlar bütçenin çok küçük bir kısmına denk geliyor"

Erbakan, yapılan zamların bütçeye maliyetinin sadece 33,2 milyar TL olduğunu belirterek, "Emeklilerimize reva gördüğünüz düşük zammın sebebi olarak Orta Vadeli Program'a bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme, sürdürülebilirliği sağlama gibi gerekçeler öne sürerek, verdiğiniz zammın bütçeye maliyetini 33,2 milyar TL olarak açıklamanıza karşılık olarak, yapmış olduğunuz zammın; bu sene yapacağınız 8,34 trilyon TL vergi tahsilatının binde 4'üne, 2,65 trilyon TL borçlanmanın yüzde 1,23'üne, 1,25 trilyon TL faiz ödemesinin yüzde yüzde 2,6'sına, imtiyazlı holdinglere yapacağınız 162 milyar TL garanti ödemesinin 5'te birine tekabül ettiğini hatırlatıyoruz. Emeklisine, topladığı vergilerin binde 4'ü kadar zam yapan bir hükümetin, bütçe yükü gibi mazeretlere sığınmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

"Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kamuda çift maaş alanlar kadar emeklilerin haklarını savunmaya davet eden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, hükümete en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltmesi ve ödenen prim gününe göre emekli maaşlarının artırılması hususundaki çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimize reva görülen bu haksız ve adaletsiz tutumdan acilen geri dönülmelidir" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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