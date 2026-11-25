Erbakan, İHH Genel Başkanı Yıldırım'a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür etti.
(ANKARA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
"İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte genel merkezimizde bizleri ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."
Kaynak: ANKA
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