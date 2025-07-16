Erbaş, 15 Temmuz Şehitleri İçin Dua Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" buluşmasında, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Erbaş, sabah namazını kıldırmasının ardından şehitler için ettiği duada, mekanlarının cennet olmasını temenni ederek, şunları söyledi:

"Ya Rabbi, o gece tankların önünde durarak, devletimizi, milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, ırzımızı, namusumuzu korumak için mücadele eden ve yaralanan, gazi mertebesine ulaşan kardeşlerimiz oldu. Cümle gazilerimize şifalar, hayırlı ve uzun ömürler nasip eyle. Şehitlerimizin yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Devletimize düşmanlık yapan dahili ve harici hainleri kahru perişan eyle. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Aramıza haset, fesat sokmak isteyen cümle kötülere, şerlilere fırsat verme."

Duasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına maruz kalanlara da yer veren Ali Erbaş, dua sonrası cemaatle selamlaştı.