Irak'ın Erbil kentinde bir saat içinde 7 kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
Yerel medyaya göre, Erbil kentine art arda İHA saldırıları düzenlendi.
İHA'ların tespit edilmesiyle hava savunma sistemleri faaliyete geçerek 7 İHA imha edildi, saldırıda herhangi bir hasar oluşmadı.
Erbil'e yapılan saldırıların saat 22.20 ile 23.00 arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Diğer yandan Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) üyelerinin ailelerinin kaldığı Azadi Kampı'na 2 defa saldırı düzenlenmiş, can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Erbil'de 7 Kamikaze İHA Düşürüldü - Son Dakika
