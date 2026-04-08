Erbil'de İHA Saldırıları Korku Saçıyor

08.04.2026 13:01
Irak'ın Erbil kentinde, aynı sokağa son 20 gün içinde 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi; sokak sakinleri evlerini terk etti.

Erbil'in Karezan Sokağı'ndaki evler, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının ardından 20 gün boyunca saldırıların hedefi oldu.

Saldırıların sonuncusu ise ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ilan edildiği saatlerde gerçekleşti.

En son 3 Nisan'da saldırıya uğrayan sokakta, gidecek başka yeri olmayan yaşlı ve hasta yakınlarıyla kalan aileler, sabahın erken saatlerindeki yeni saldırıyla büyük korku yaşadı.

Sürekli saldırıların hedefi olan sokak sakinlerinin çoğu, günler öncesinden evlerini terk ederek başka yerlere taşınmıştı.

Bu nedenle saldırılarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Aileler, evlerini onarmak için kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyor.

Ateşkesin ilan edilmesiyle sokak sakinleri bir nebze de olsa rahatladıklarını belirtti.

Bazı ev sahipleri, kırılan pencerelerini naylonla kapatarak tamirat işini saldırıların sona ermesinden sonraya bıraktı. Evlerinde hasar oluşan aileler, kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından ateşkesin ilanına kadar Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerine 700^e yakın kamikaze İHA ve füze saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
