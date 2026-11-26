ERBİL (AA) – Irak'ın Erbil kentinde, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi'nin ülke genelinde petrol kaçakçılığını her yönüyle önlemek için başlattığı soruşturma kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetmi'ne (IKBY) yönelik kararlarını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Erbil Valiliğinin çağrısı üzerine başta kent merkezindeki tarihi Erbil Kalesi çevresi olmak üzere kentin farklı noktalarında gösteri yapıldı.

Gösteriye halkın farklı kesimlerinin yanında öğrenci, öğretmen ve STK'lar katıldı. Göstericiler, Irak hükümetinin IKBY'ye yönelik son kararlarının yanı sıra geçmiş yıllarda maaşların kesilmesi ve ekonomik-siyasi konularda alınan kararları da protesto etti.

???????IKBY'nin anayasal haklarının Irak hükümeti tarafından ihlal edildiğini savunan göstericiler, Irak'taki federal sistemin uygulamada giderek zayıfladığını öne sürdü.