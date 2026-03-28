Erbil'de Konsolosluğa İHA Saldırısı - Son Dakika
Erbil'de Konsolosluğa İHA Saldırısı

28.03.2026 21:33
ABD Başkonsolosluğu'na düzenlenen kamikaze İHA saldırısında hava savunma sistemleri devreye girdi.

Irak'ın Erbil vilayetinde bulunan ABD Başkonsolosluğu'na düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısı nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğuna kamikaze İHA ile saldırı düzenlemesinin ardından hava savunma sistemleri (HSS) aktif oldu.

İHA'lar havada etkisiz hale getirildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de HSS'lerin İHA'lara karşılık verdiği ve havada imha ettiği görüldü.

Diğer yandan ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında da kamikaze İHA etkisiz hale getirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok vilayetindeki evine de İHA ile saldırı yapıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Bahçelievler’de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı
Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
İsrailli asker, Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde dövdü İsrailli asker, Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde dövdü
İşte Ufuk Özkan’ın son hali İşte Ufuk Özkan'ın son hali
Ünlü oyuncunun lise yıllığı ortaya çıktı, değişimi göz doldurdu Ünlü oyuncunun lise yıllığı ortaya çıktı, değişimi göz doldurdu
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı

21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Advertisement
