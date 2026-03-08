Erbil'de Patlama Sesleri ve Saldırı Alarmı

Irak'ta, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Yerel medyaya göre, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve İHA'lar etkisiz hale getirildi.

Saldırı sonrası ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'ndan duman yükseldiği görüldü.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil'de patlama sesleri duyuluyor.

Gün içinde Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA imha edilmiş, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen Erbil'deki bir otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na İHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

6 Mart'ta etkisiz hale getirilen İHA'nın parçaları da bir otelin yanına düşmüştü.