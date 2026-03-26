Erbil'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Erbil'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Erbil\'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
26.03.2026 18:16
Erbil'de etkili olan sağanak yağış, caddeleri su bastı ve trafik aksamalarına neden oldu.

Irak'ın Erbil kentindeki sağanak yağış sonrası caddeleri su bastı, araçlar mahsur kaldı, trafikte aksamalar yaşandı.

AA muhabirinin aktardığına göre, bölgeyi etkisi altına alan yağış nedeniyle Erbil'de yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı yollarda trafik aksamaları yaşanırken kentteki derelerde de sular yükseldi.

Yağış dalgası ile birlikte, bölgedeki gölet ve barajlardaki su seviyesinde artış görüldü.

Yetkililer sele karşı halka uyarıda bulunarak nehir yatakları ve barajların çevresinden uzak durulmasını istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Trafik, Erbil, Irak

Son Dakika Güncel Erbil'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Beyaz Saray’dan İran’a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır Beyaz Saray'dan İran'a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor

18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
SON DAKİKA: Erbil'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
