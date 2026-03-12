Erbil Havalimanı'na İHA Saldırısı

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.

Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.