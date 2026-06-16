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Ercan'dan Yazarlık Başarısı

Ercan\'dan Yazarlık Başarısı
16.06.2026 11:27
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Serebral palsili Ercan Aksüt, kitap fuarlarında eserlerini tanıtıyor, hayallerini gerçekleştiriyor.

Rize'de yaşayan serebral palsili Ercan Mehmet Aksüt, yazdığı kitapları çeşitli kentlerde düzenlenen fuarlarda tanıtıyor.

Aslen Trabzonlu olan Aksüt, AA muhabirine, okuma yazmayı 14 yaşında, televizyonda yayınlanan bir programı takip ederek öğrendiğini söyledi.

Yazar olmak istediğini ancak cesaretini toplayıp bir türlü başlayamadığını belirten Aksüt, "Babamın vefatı benim yazarlıktaki dönüm noktam oldu. 7 yıl önce babamı kaybettikten sonra yazmaya başladım." dedi.

İlk öykü kitabının ardından iki roman kaleme aldığını anlatan 36 yaşındaki Aksüt, çeşitli kentlerde düzenlenen kitap fuarlarında eserlerini tanıttığını kaydetti.

"En büyük hayalim yazar olmaktı." ifadesini kullanan Aksüt, yazarlığın kendisine farklı hayatları deneyimleme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Aynı sağlık sorunuyla mücadele edenlere, hayallerini hayata geçirmeleri için adım atmaları tavsiyesinde bulunan Aksüt, "Hayatımda polis veya doktor olamayacağım. Bunları yazarak yaşamış oluyorum. Polisi yazarken onu hayal ediyorum. Hayal ederken bir nebze de olsa o mesleği deneyimlemiş oluyorum. Kitaplar bana dünyaya açılan bir pencere oldu, yazmak da öyle." diye konuştu.

Anne Emine Aksüt ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum çok sosyal, onu hiçbir zaman kısıtlamadım. Ne istediyse elimizden geldiğince yaptık." dedi.

Oğlunun yazar olarak çeşitli kitap fuarlarına katıldığını anlatan Aksüt, "Samsun'a fuara gittik. Rize'de de birkaç kez fuarlara katıldık. Bir anne olarak çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Yaşam, Rize, Son Dakika

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