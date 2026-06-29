Erçek Gölü'nde Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
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Erçek Gölü'nde Su Seviyesi Artıyor

Erçek Gölü\'nde Su Seviyesi Artıyor
29.06.2026 11:49
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Van'da Erçek Gölü, bu yılki yağışlarla 1 km² suyla kaplandı, göl yüzeyi genişledi.

Van'da "Kuş Cenneti" olarak nitelendirilen ve göçmen kuşlar için önemli konaklama alanlarından Erçek Gölü'nde, son 30 yılda kaybedilen 6 kilometrekarelik alanın yaklaşık 1 kilometrekarelik bölümü, kış ve bahar döneminde etkili olan yağışlarla yeniden suyla kaplandı.

Son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle sulak alanların olumsuz etkilendiği, göl seviyelerinin düştüğü Van Gölü Havzası'nda, kış ve bahar dönemindeki yağışlar su kaynaklarına olumlu yansıdı.

Kuraklıktan en çok etkilenen ve 30 Eylül 1995'ten 30 Eylül 2025'e kadar geçen sürede 6 kilometrekare alan kaybettiği belirlenen Erçek Gölü kıyılarında da iyileşmenin yaşandığı görüldü.

Landsat uydusu görüntüleri üzerinden yapılan incelemede, geçen yıldan bu yana gölün yüzey alanının yaklaşık bir kilometrekare genişlediği tespit edildi.

"Yağışlar yüzde 100'den fazla arttı"

Görüntüleri analiz eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, yoğun kar ve sağanak yağışların göle olumlu yansıdığını söyledi.

Akkuş, Van Gölü Havzası'nın kapalı ve kuraklık açısından çok kırılgan bir bölge olduğunu belirtti.

Kışın yağan kar ve yağmurun havzaya su kazandırdığını, yaz aylarında ise buharlaşmanın etkisiyle bu suyun azaldığını anlatan Akkuş, 2025'in bu açıdan oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Geçen yılın Şubat ayında yağışların yüzde 60 gibi büyük bir oranda azaldığını anımsatan Akkuş, "Bu yıl etkili olan yağışlar adeta can suyu gibi imdada yetişti. Van Gölü Havzası 2025'te çok az kar ve yağmur alırken, bu yıl yağışlar yüzde 100'den fazla arttı. Bu artış özellikle havzadaki küçük göllerde etkisini bariz bir şekilde gösteriyor. Bunun en büyük göstergelerinden biri de Saray ilçesindeki Akgöl. Geçen yıl tamamen kuruyan göl, bu yıl tarihinin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı." dedi.

Havzada Van Gölü'nden sonraki en büyük göl olan Erçek Gölü'nün de 114 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu ifade eden Akkuş, "Bu göl, havzanın en önemli balıkçılık alanlarından biri. Geçmiş yıllarda yağışların azalmasına bağlı olarak Erçek Gölü'nde kıyı çizgisi kilometrelerce geriye çekilmişti ancak bu yıl yağışlar adeta gölün imdadına yetişti. Kıyı çizgisinin bazı bölgelerde yaklaşık 1 kilometre ileriye doğru genişlediğini ve gölün eski günlerine doğru adım attığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıl kara parçası olan alanların bu yıl su altında kaldığını görüyoruz"

Bu yıl etkili olan yağışların sulak alanlara can verdiğini vurgulayan Akkuş, "Erçek Gölü için bunu uydu görüntülerinden rahatlıkla görüyoruz. Geçen seneki Landsat uydu görüntülerine baktığımız zaman bu yıl kıyı çizgisinin daha ileriye gittiğini, geçen yıl kara parçası olan alanların bu yıl su altında kaldığını görüyoruz. Yağışların önümüzdeki yıl da devam etmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erçek Gölü'nde Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika

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