Erçek Gölü'nde Yaban Kazları Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erçek Gölü'nde Yaban Kazları Görsel Şölen Yarattı

Van'ın Erçek Gölü, bu yıl da yaban kazlarına ev sahipliği yaparak doğal yaşamı canlandırdı.

04.12.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın kuş cenneti Erçek Gölü, yaban kazlarına ev sahipliği yaptı

VAN - Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara renk katan yaban kazları, bu yıl yine geldikleri Erçek Gölü kıyısında görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 250'sinin gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında, doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması, kuş popülasyonunu artırdı. Yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan havzadaki Erçek Gölü'ün "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi, yaban hayatını da canlandırdı. Yaban hayvanlarının daha güvenli ortamda üreme alanı bulduğu göl, yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların yanı sıra bugünlerde yüzlerce yaban kazına da ev sahipliği yapıyor. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen yüzlerce yaban kazı, gölü mesken tuttu.

Van Gölü havzasında yılın 12 ayında yaban hayvanı görmenin mümkün olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ Yaban) Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bunlardan bayrak türü olan Allı Turnaların yanında kış mevsiminde de kazlar buraya geliyorlar. Bu senede çok sayıda yaban kazı Erçek Gölü sulak alanına geldi. Kazlarda flamingolar gibi göçünü geç yaptıklarından ve ikliminde sıcak gitmesinden dolayı kazlarla flamingoları ve birçok sayıda su kuşlarını aynı yerde görmek mümkün. Bunlar birbirlerine selam götürüp, selam getirmekte. Bize düşen doğal hayatı, sulak alanları korumak. Korumaktan birisi onları rahatsız edici durumlardan kaçmak. Doğal alanlarımız tahrip etmezsek çocuklarım çizgi filmden değil de artık leylekleri, flamingoları, yaban kazlarını ve birçok kuş türünü canlı olarak doğada görecek. Bölgemizde daha önce tek türden kaz gelirken, bu sene Van Gölü havzasında kaz çeşitliliği artmakta. Eğer biz ekolojik dengeyi bozmazsak kazdan başka daha çeşitli türdeki hayvanların bu sulak alanlarda görmüş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Van Gölü Havzası, Erçek Gölü, Van Gölü, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Şölen, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erçek Gölü'nde Yaban Kazları Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
08:44 MasterChef Danilo’nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı
08:44 Türkiye’de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
08:24 Selin Ciğerci’nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:45 Putin’den dikkat çeken istek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 21:55:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erçek Gölü'nde Yaban Kazları Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.